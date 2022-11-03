Финансирование сопроектов получат 23 НКО в Пскове

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Результаты регионального конкурса среди НКО на предоставление субсидий для соцпроектов подсчитали в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Победили в конкурсе 23 организации. Реализуемые соцапроекты будут направлены на поддержку детей, ветеранов, граждан пожилого возраста и людей с ОВЗ. Кроме того, часть средств пойдём на мероприятия, направленные на популяризацию патриотизма, спорта, здорового образа жизни и туризма, а также развитие добровольчества, межнациональных контактов и бережного отношения к природе родного края.

Помимо этого, некоторые проекты будут касаться направления дополнительного профобразования, сохранения культуры и народных промыслов. Максимальный размер финансирование составит 860 тысяч рублей. Суммарный бюджет конкурса составил 17 миллионов рублей.

Следует отметить, это уже второй в этом году конкурс, направленный на поддержание соцпроектов, который реализуется при поддержке правительства Псковской области. По результатам первого конкурса финансирование получил 21 соцпроект региональных СОНКО на сумму 17 миллионов рублей.