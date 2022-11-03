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НовостиОбщество3 ноября 2022 13:52

Глава Пскова предложил жителям придумать названия новых автобусных остановок

Источник:kp.ru
Фото:Telegram-канал главы города Бориса Елкина

Фото:Telegram-канал главы города Бориса Елкина

На отреставрированной улице Кузбасской Дивизии в Пскове запустят городской автобус, в связи с чем глава города Борис Елкин предложил жителям подумать над названиями остановок. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Всего здесь 4 остановочных пункта. Каждый должен иметь оригинальное наименование, которое будет занесено в специальный реестр и включено в маршрут следования автобуса», — написал глава города.

Кроме того, по словам Бориса Елкина, по многочисленным просьбам граждан с 8 ноября на улице Кузбасской Дивизии будет останавливаться автобус №22. Расписание можно уточнить на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Уже накануне, 7 ноября таблички с графиком автобуса появятся и на остановках.