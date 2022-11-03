Более 310 миллионов получили органы соцзащиты Псковской области

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Комитетом по социальной защите Псковской области в органы соцзащиты муниципалитетов было направлено финансирование в размере 310 миллионов 21 тысячи. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Денежные средства будут направлены на следующие выплаты:

—Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет;

—Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка;

—Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей;

—Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам;

Средства уже начисляются на счета жителей региона.