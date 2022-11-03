Губернатор Псковской области принял участие в субботнике

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Совместно с сотрудниками Аппарата Правительства области, исполнительных органов, Администрации города Пскова губернатор Михаил Ведерников поучаствовал в уборке листвы в Ботаническом саду.. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

В субботнике поучаствовало 300 человек. С начала 2022 года в регионе состоялось более тысячи субботников, суммарно приняло участие около 23 тысяч человек.

«Хочу поблагодарить не только управляющие компании, муниципальные власти, общественные организации, предприятия, но и активных жителей, которые откликаются, выходят. С Борисом Андреевичем разговаривали – у Администрации города уже практически закончились средства на этот год на уборку парков. Можно общими усилиями постараться и содержать все в порядке», — пояснил губернатор.