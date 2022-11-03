Псковским дорожным рабочим удалось раскопать старинный артефакт

Фото: Telegram-канал главы города Бориса Елкина

Интересную находку обнаружили дорожники в ходе капремонта улицы Яна Фабрициуса. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Во время демонтажа основания дороги на глубине 2 метров рабочие нашли прекрасно сохранившиеся стеклянные бутылки. «Судя по надписи, это тара из-под пива, произведенного в немецкой пивоварне в Дортмунде. Среди находок также есть предположительно полный флакон одеколона», — поделился глава.

Находки времен Великой Отечественной войны уже не впервые находят в Пскове. «Дорожники шутят, что пора создавать музей капремонта улицы Яна Фабрициуса», — сообщил Борис Елкин.