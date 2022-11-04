В Пскове начался ремонт остановки на Привокзальной площади

Фото: Telegram-канал главы города Бориса Елкина.

На остановочной площадке на Привокзальной площади в Пскове начали ремонт. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Из-за дефектов основания и повышенной нагрузки на полотно образовалась высокая колейность и ямочность. Просто переложить асфальт в этом случае не выход, поэтому будет производиться полная замена дорожной одежды», — написал глава города.

Подрядчик уже положил новое «корыто», а затем сделает полный дорожный «пирог», который состоит из слоёв песка, щебня и асфальтобетона. Гарантийный срок новой остановки составит четыре года, а завершение работ должно пройти до 30 ноября. «Прошу автомобилистов и пассажиров автобусов с пониманием отнестись к возможным неудобствам», — призвал Борис Елкин.