Глава Пскова поздравил граждан с Днём народного единства

Фото: Telegram-канал главы города Бориса Елкина

Поздравление с Днём народного единства опубликовал для псковичей глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Глава подчеркнул, что этот день «как никогда сближает нас и делает сильнее». «Наша страна — многонациональное государство. В нём проживает свыше 190 народностей. История России подтверждает, что объединение людей разных сословий, национальностей и вероисповеданий давало нашим предкам огромную силу и волю к победе», — написал Борис Елкин.

Глава Пскова добавил, что сила государства в сплочённом независимом народе с общей историей и будущим. Борис Елкин пожелал жителям крепкого здоровья, счастья, успехов и добрых дел во благо Родины. «Пусть в ваших семьях всегда царят мир, взаимопонимание и согласие! Мы разные, но мы едины!» — подчеркнул глава города.