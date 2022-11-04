Этап выдвижения претендентов на досрочные выборы главы Пушкиногорского района завершён

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Выдвижение кандидатов на досрочные выборы главы Пушкиногорского района закончилсь. Об этом сообщили в ТИК.
По итогам, были выдвинуты пять кандидатур:
—Дмитрий Волконский (самовыдвижение);
—Игорь Романов («Партия Роста»);
—Оксана Филиппова («Единая Россия»);
—Андрей Маковский («Новые люди»);
—Александр Коваленко (ЛДПР).
На данный момент избирательная комиссия проверяет предоставление кандидатами документов на наличие двойного гражданства, судимости и прочее.
До 14 ноября текущего года кандидатам необходимо предоставить документы на регистрацию.