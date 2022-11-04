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НовостиОбщество4 ноября 2022 11:18

Этап выдвижения претендентов на досрочные выборы главы Пушкиногорского района завершён

Источник:kp.ru
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Выдвижение кандидатов на досрочные выборы главы Пушкиногорского района закончилсь. Об этом сообщили в ТИК.

По итогам, были выдвинуты пять кандидатур:

—Дмитрий Волконский (самовыдвижение);

—Игорь Романов («Партия Роста»);

—Оксана Филиппова («Единая Россия»);

—Андрей Маковский («Новые люди»);

—Александр Коваленко (ЛДПР).

На данный момент избирательная комиссия проверяет предоставление кандидатами документов на наличие двойного гражданства, судимости и прочее.

До 14 ноября текущего года кандидатам необходимо предоставить документы на регистрацию.