Псковский губернатор наградил работников агропромышленного комплекса

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил к региональным наградам Псковских аграриев. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Торжественная церемония награждания состоялась 3 ноября. Глава региона выразил благодарность сотрудникам АПК за добросовестный труд и верность профессии. «Агропромышленный комплекс для Псковской области является одним из базовых векторов развития. Благодаря вашей работе, последние годы мы занимаем лидирующие позиции по Северо-Западу в производстве рапса, молока и птицы. Эти позиции дают нам возможность полноценно участвовать во всех федеральных и ведомственных программах. В том числе в программе комплексного развития сельских территорий. Время сейчас непростое. Вы выполняете очень важную задачу, обеспечивая своим нелегким трудом продовольственную безопасность нашей Псковской области и нашей страны», — отметил губернатор.

Также он пожелал Работникам АПК профессиональных успехов и дальнейшего развития предприятий. За личные заслуги в значительном увеличении урожайности и сборе сельскохозяйственных культур, а также в повышении плодородия земель, продуктивности скота и птицы на территории региона звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» впервые получили шесть работников агропромышленного комплекса.

Так, награду лично от губернатора получил механизатор СПК «Колхоз «Россия» Порховского района Сергей Аниськин, председатель колхоза «Заря» Порховского района Борис Петров, председатель СПК «Передовик» Псковского района Владимир Никитин, начальник отдела экономики Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Галина Михайлова и председатель СПК «Ершовский» Псковского района Геннадий Моисеев.

Ещё два работника за трудовые успехи в отрасли сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу получили почетные грамоты от главы Псковской области.