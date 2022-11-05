Подростки из Пскова стали чемпионами России по брейкингу

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Танцевальная команда XO CREW из Пскова забрала кубок в крупнейшем чемпионате Russian Open Breaking Championships. Соревнование проходило с 4 по 6 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Чемпионат Russian Open Breaking Championships – крупнейшее событие для танцоров брейкинга. Лучшие танцоры России в составе 71 команды соревнуются за звание лучших.

В первый день среди юношей и девушек 10-15 лет в дисциплине «брейкинг – командные соревнования» победу одержали XO CREW из Пскова.