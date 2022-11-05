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НовостиНедвижимость5 ноября 2022 20:59

Участок улицы Льва Толстого в Пскове перекроют из-за прорыва водопровода

Источник:kp.ru
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С 5 ноября изменяется движение транспорта по улице Льва Толстого в связи с прорывом водопровода. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Псковской области.

Для движения транспорта перекроют участок улицы Льва Толстого между улицами Кузнецкой и Гражданской.

«Автомобилистов просим быть внимательнее и выбирать пути объезда!» — предупредили в администрации города.

Причину аварии и масштаб ремонтных работ предстоит установить специалистам.

Из-за аварии без водоснабжения остаётся административное здание и два жилых дома. К этим домам Горводоканал произведет подвоз питьевой воды, пока водоснабжение не будет восстановлено.