Ансамблю «Сударушка» из Идрицы дали второй шанс в программе «Поем на кухне всей страной»

Кадр из телепроекта

В новом выпуске программы «Поем на кухне всей страной» 6 ноября на «Первом канале» зрители вновь увидели муыкальный коллектив «Сударушка» из поселка Идрица Себежского района. Ведущие подарили ансамблю второй шанс и пригласили в следующий «банкетный» этап.

Прошлое выступление «Сударушки» понравилось жюри и было тепло принято зрительным залом. Но, несмотря на это, зрители у телеэкранов недостаточно поддержали конкурсантов и пройти дальше у них не получилось.

«На наш взгляд, мы довольно душевно исполнили свою песню», – отметила участница коллектива про первое выступление.

В этот раз ведущие сами пригласили псковский ансамбль на дополнительную встречу. «Нас ждут. Опять? Снова?», – не было предела удивления у участников.

Как в этот раз выступил коллектив из Псковской области и какую оценку они получили, читайте в материале «Псковской правды».