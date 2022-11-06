Программа «Жди меня» разыскивает мужчину с непростой судьбой в Острове

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В Псковской области разыскивают мужчину с непростой судьбой. С такой просьбой обратилась в программу «Жди меня» Надежда.

Женщина разыскивает Красноярова Валерия Григорьевича, который может проживать в городе Остров Псковской области.

«При очень сложных условиях мне попали в руки его документы, он оказался в очень сложных жизненных обстоятельствах, многое ему пришлось пережить, я ему помогла, отправила его для встречи с родителями в Москву. Отец его приехал из Риги туда. После возвращения домой я получила от него письмо с благодарностью. Больше связи не было. Из письма стало известно. что ему купили квартиру в г. Остров Псковской области, где, скорее всего он сейчас и проживает», - указала заявительница в своем письме.

Отозваться на данное письмо можно двумя способами, сообщив, что вы что-то знаете о местонахождении человека и если вы тоже ведете его поиски. Сделать это можно на официальном сайте программы.