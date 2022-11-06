Где узнать адреса бомбоубежищ в Пскове, рассказал Михаил Ведерников

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Адреса бомбоубежищ и других защитных сооружений доступны каждому жителю Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении.

Глава региона отреагировал на многочисленные просьбы опубликовать адреса бомбоубежищ в регионе.

«Полный список по понятным причинам размещать не буду. При этом каждый из вас может узнать, куда, согласно регламенту, предписано эвакуироваться конкретно по месту вашего жительства или работы», – заявил он в своем ролике.

По словам губернатора, каждый имеет право обратиться в администрацию для получения информации о нахождении защитного сооружения для эвакуации по месту жительства или работы.

Но, он отметил, «заниматься этим вопросом стоит только для личного душевного спокойствия». Это связано с тем, что необходимая информация об этом будет распространяться согласно отработанных систем оповещения граждан, если возникнет какие-либо непредвиденные обстоятельства.

Ранее Михаил Ведерников называл, где располагаются укрытия для жителей спальных районов Пскова. А Псковское агентство информации попало в одно из бомбоубежищ и показало его изнутри.