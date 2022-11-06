В Псковской области решают проблему с отправкой денег семьям мобилизованных

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В Псковской области решить проблему с пересылкой денег мобилизованными гражданами своим семьям можно с помощью специалистов Центра помощи. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В связи с получением жалоб на проблемы с переводом заработанных средств мобилизованными домой, глава региона поднял тему в очередном выпуске традиционного видеообращения. Одной из главных причин он назвал проблемы со связью.

«Обращайтесь в Центр помощи мобилизованным. Там помогут оформить несколько карт, завязанных на единый банковский счёт – такой услугой уже воспользовались многие семьи», - призвал Ведерников.