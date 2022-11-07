МЧС Псковской области рекомендует водителям заранее «переобуться»

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Сотрудники МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендуют псковичам сменить летнюю резину на зимнюю в ближайшее время. Об этом ведомство сообщило в сообществе в соцсести «ВКонтакте».

Осенью на дорогах образуется ледяная корка, вследствие чего увеличивается число ДТП. Главной причиной аварий служит не только невнимательность водителей, но и пренебрежение правилами безопасности на дороге.

«Ключевым действием по подготовке машины для езды по замерзшим дорогам является ее «переобувка», то есть смена летних покрышек на зимние. Ездить на «летней» резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку ее сцепление с дорогой из-за льда и снега существенно снижается, что может привести к возникновению заноса и другим неприятным ситуациям, выйти из которых без специальных навыков крайне сложно»,— подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, сотрудники МЧС советуют снизить давление в колёсах. Это обеспечивает большую площадь сцепления «резины» с дорожным покрытием.

Также необходимо подготовить весь автомобиль к зиме и проверить: состояние тормозов, оптики и габаритных огней, состояние охлаждающей жидкости, обработать поверхности специальными средствами во избежание примерзания и прочее.

Помимо этого, водителям необходимо сменить стиль вождения: снизить скорость на 10-20 км/час обычной, вдвое увеличить дистанцию на дороге и избегать резкого торможения. Автомобилистам стоит помнить, что тормозной путь транспорта в условиях оледенения проезжей части увеличивается!