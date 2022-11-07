Строительство и площадки для ГТО в Великих Луках завершено

Фото: Telegram-канал главы Великих Лук Николая Козловского

Рабочие закончили работы над строительством площадки для сдачи норм ГТО в Великих Луках. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

«Основание под будущий комплекс ГТО на улице Жукова (дом 22, корпус 1) готово!» — подчеркнул Николай Козловский. Также, ранее три комплекса для сдачи ГТО появились в Новосокольническом, Опочецком и Великолукском районах.

В 2020 году в рамках национального проекта в Псковской области таких площадок было установлено пять. Сейчас они существуют в 18 муниципалитетах региона. В 2023 году в Псковской области появится ещё три спортивных площадки для упражнений и сдачи нормативов ГТО.

Напомним, всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — программа физического воспитания населения страны, нацеленная на популяризацию массового спорта и оздоровление нации.