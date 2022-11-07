12 ноября состоится выезд бригады инфекционистов в Великие Луки

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В Великие Луки 12 ноября приедет бригада врачей-инфекционистов из Псковской областной инфекционной клинической больницы. Специалисты посетят Великие Луки на передвижном медицинском комплексе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в медучреждении.

Во главе бригады приедет и главный внештатный инфекционист региона Елена Карзанова. Основной целью поездки является прием пациентов с инфекционной патологией и диагностика у населения вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции.

Все желающие смогут прийти на прием в филиал «Великолукский», который находится по адресу: Октябрьский проспект, 127. Консультация пройдёт бесплатно и будет осуществляться по полису ОМС.

Предварительная запись производиться по телефону телефону информационного центра в Пскове: 8 (8112) 294-122 (ежедневно с 9:00 до 19:00). Приём начнётся в 9:00. Пациентам необходимо взять с собой СНИЛС, полис ОМС, клинический и биохимический анализ крови (годность 10 дней). Кроме того, анализ крови можно будет сдать платно, непосредственно перед приемом специалиста.

Также, жители города смогут бесплатно пройти экспресс-исследование на ВИЧ. Возможно получение и других платные услуги, таких как:

—глистно-паразитарную инвазию;

—исследование на гепатиты; —герпес-вирусы.

—аллергодиагностику и паразитозы;

—острые кишечные заболевания;

—диагностику COVID-19 (ПЦР, ИХА, антитела).

Врачи могут предложить пациенту и другие исследования.