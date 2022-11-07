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НовостиОбщество7 ноября 2022 8:24

В псковской стоматологии провели ремонт кабинетов

Источник:kp.ru
Фоо6 Telegram-канал Комитета по здравоохранению Псковской области

Фоо6 Telegram-канал Комитета по здравоохранению Псковской области

В Псковской областной стоматологической поликлинике отремонтировали кабинеты. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета по здравоохранению Псковской области.

Ремонт кабинетов состоялся благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. Были обновлены два кабинета: для ортопедического и терапевтического приёма, кабинет дежурного врача и кабинет медсестёр.

В помещениях были были отремонтированы стены, потолки и двери. Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы в Новосокольническую больницу поступило новое оборудования.