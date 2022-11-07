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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:40

Псковский суд займётся делом стрелка по окнам

Источник:kp.ru
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Мужчину, стрелявшего по соседским окнам, будут судить в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в прокуратуре города.

Хулиган привлечён по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка).

Было установлено, что пскович, владевший на законных основаниях гладкоствольным охотничьим ружьём, в состоянии алкогольного опьянения решил пострелять с балкона своей квартиры в многоэтажном доме на Рижском проспекте. Мужчина выстрелил в воздух не менее 20 раз, а затем решил пострелять в окна соседей. Тем самым, хулиган причинил ущерб чужому имуществу. Он повредил стеклопакеты и мебель.Стрелком занялся Псковский городской суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.