Двух нелегалов задержали на границе в Псковской области

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В Невельском районе на границе были задержаны два гражданина одной из стран Ближнего Востока и жителя сопредельного государства. Нелегалы пересекали границу на личном автомобиле. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Погрануправлении ФСБ по Псковской области.

В отношении иностранцев возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

По решению суда граждан заключили под стражу. Один гражданин, имеющий действительную российскую визу, был привлечен к административной ответственности. Он получил штраф и принудительное выдворение из России.