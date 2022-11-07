Строительство Северного обхода Пскова завершится к 2026 году

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К концу текущего месяца будет заключен контракт на продолжение строительства объездной дороги – Северного обхода Пскова. Об этом сообщил руководитель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Планируется соединить его с Рижским шоссе и возвести мост через реку Великую. «Дорожные работы в следующем году там продолжатся. Правительство РФ утвердило план финансирования объекта по 2026 год. К этому времени Северный обход вместе с мостом будет готов», — уточнил спикер.

По словам Станислава Стармолотова, также будет произведён ремонт 12 километров дороги Изборск (на границе с Эстонией в сторону Печор). В настоящее время ведётся подготовка к тендеру на обновление участка до эстонской границы. «И прорабатывается еще ряд объектов по Печорам», – добавил руководитель комитета.