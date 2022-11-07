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НовостиОбщество7 ноября 2022 12:28

Более 1000 субботников прошло с начала 2022 года в Псковской области

Источник:kp.ru
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С начала текущего года в Псковской области было проведено более 1000 субботников, в которых поучаствовали почти 23 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении на своем Telegram-канале.

«Я хочу поблагодарить не только управляющие компании, муниципальные власти, общественные организации, предприятия, но и активных жителей, которые откликаются, выходят», – сказал глава региона.

Губернатор также отметил, что в Пскове становится чище и лучше, что подмечают и жители города, и гости из других городов. «И, безусловно, это общая заслуга всех, кто ответственно относится к окружающей среде. Спасибо всем, кто убирает и всем, кто не мусорит», – подытожил Михаил Ведерников.