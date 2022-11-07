О женском счастье рассказала заместитель гравврача Псковского перинатального центра Ольга Сачкова

.
Заместитель главврача по педиатрической помощи Псковского перинатального центра Ольга Сачкова представила своё видение женского счастья.
По ее мнению, женское счастье - это некий алгоритм, зависящий от жизненного периода.
1. Когда девочка становится девушкой, её женское счастье - это найти свою половинку.
2. Когда у неё появляется малыш, один, два, три, её женское счастье заключается в детях.
3. Когда дети вырастают, уходят от мамы, становятся сами мамами — это новый этап женского счастья.
«В каждом периоде женское счастье своё. Сначала это твоя половинка, потом твои дети, потом внуки» - заключила Ольга Сачкова.