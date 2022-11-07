На бывшего директора предприятия в Великих Луках завели уголовное дело

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Великолуксий городской суд будет рассматривать уголовное дело экс-директора муниципального предприятия, которого обвиняют в растрате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что в 2016 году директор оплатил административный штраф сотрудника в размере 20 тысяч рублей. Руководитель оплатил штраф за счёт средств организации.

Делу присвоена 3 часть 160 статьи УК РФ. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.