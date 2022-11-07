Неблагоустроенный спуск к тротуару на улице Крестки активно обсуждается псковичами

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Псковичи обсуждают спуск к отремонтированной дороге около дома №7 на улице Крестки. Фотографии появились в группе «Инцидент. Псков» социальной сети «Вконтакте».

Псковичка разместила в группе пост, в котором задала интересующий ее вопрос. «Добрый вечер, кто-нибудь знает, планируется ли за домом на улице Крестки, 7 создать спуск для колясок или хоть какой-то подход к тротуару, доступный для инвалидов и матерей с колясками?» — написала женщина.

Другие комментаторы отметили необходимость создания автобусной остановки. Пскович указал, что ученики сидят на ступеньках лестницы и ожидают автобуса в школу.