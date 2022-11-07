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В Псков приезжал туристический поезд «Серебряный маршрут». Об этом сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

3 ноября 2022 года в 08:08 прибыл туристический поезд № 923/924 «Серебряный маршрут» сообщением Москва – Псков - Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль - Москва.

«Несмотря на хмурое утро 3 ноября, представители ТИЦ Псковской области поприветствовали гостей на псковской земле своими улыбками, картами по Пскову и Псковской области, путеводителями и другой полезной печатной информацией для туристов. В группе туристов также присутствовали путешественники с ограниченными возможностями здоровья. Они, совместно с сопровождающими, тестировали маршрут для использования в дальнейшем», - сообщили в ТИЦ.

18 ноября состоится следующий тур.