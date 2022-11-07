Как действует закон о тишине в Псковской области в 2022 году

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Закон о тишине в Псковской области в 2022 году действует в будние и в выходные дни. Об этом сообщает Городская управляющая компания города Пскова.

ГУК также напоминает, что будние дни – с понедельника по пятницу, выходные – суббота, воскресенье, а также государственные праздники, нерабочие дни, перенесенные выходные. Режим тишины в будни начинается с 21 до 8 утра, в выходные с 22 до 10, тихий час для детей с 13 до 15 дня.

Закон о тишине запрещает ночью и в тихий час:

- Слушать музыку, включать телевизор, пользоваться компьютером на полной громкости.

- Использовать устройства для усиления звука: динамики, микрофоны и т. д.

- Делать шумные ремонтные работы (сверлить, штробить, шлифовать и т. д.).

- Кричать, свистеть и громко петь, играть на музыкальных инструментах.

- Запускать пиротехнику (салюты, ракетницы, петарды) вне специальных площадок.

- Долго не выключать сработавшую автомобильную сигнализацию.

- Выполнять шумные земляные работы (бурение скважин).

- Проводить разгрузочно-погрузочные работы.