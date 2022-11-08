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НовостиОбщество8 ноября 2022 7:10

Псковский священник тяжело ранен в специальной военной операции

Источник:kp.ru
Фото: храм Александра Невского г.Пскова

Фото: храм Александра Невского г.Пскова

Священник 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, иерей Александр Цыганов получил тяжелое ранение при исполнении священнического долга в зоне проведения СВО. сообщается в группе Вконтакте «Храм Александра Невского г.Пскова».

Отец Александр также являлся клириком храма святого благоверного князя Александра Невского в городе Пскове.

Священник попал под обстрел вместе с погибшим накануне в зоне ведения боевых действий протоиереем Михаилом Васильевым. На данный момент врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь отца Александра.