Псковская инсталляция после ремонта засветилась по-новому

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

В прошедшие выходные закончился ремонт на объекте «Россия начинается здесь», расположеном на набережной реки Великой. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В ходе ремонта буквы инсталляции были очищены от ржавчины и заново покрыты краской. Кроме того, была заменена электрика.

«Композиция теперь светит не холодным, а тёплым белым светом. Светодиодная подсветка включается вместе с наружным освещением»,— говорится в сообщении.