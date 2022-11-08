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НовостиОбщество8 ноября 2022 7:13

Псковская инсталляция после ремонта засветилась по-новому

Источник:kp.ru
Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

В прошедшие выходные закончился ремонт на объекте «Россия начинается здесь», расположеном на набережной реки Великой. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В ходе ремонта буквы инсталляции были очищены от ржавчины и заново покрыты краской. Кроме того, была заменена электрика.

«Композиция теперь светит не холодным, а тёплым белым светом. Светодиодная подсветка включается вместе с наружным освещением»,— говорится в сообщении.