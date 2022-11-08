Асфальтирование Троицкого моста в Пскове начнётся в декабре

Фото: Псковское агентство информации

На данный момент полным ходом идёт подготовка к асфальтированию подъезда к Троицкому мосту. Сам объект будет заасфальтрован в декабре 2022 года. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Сам мост, как и планировалось, будут асфальтировать в декабре, а подходы к мосту - в ноябре», — уточнил спикер. Кроме того, асфальтобетон должны укладывать при благоприятных условиях, соответственно на улице не должно быть дождя и заморозков. «Будут оцениваться погодные условия при проведении работ», - добавил начальник управления городского хозяйства.

По словам Александра Грацкого, движение по мосту планируется восстановить к концу 2022 года. А вот окончательно благоустроить объект получится только в следующем году.