Монтаж фонарей начался в Пскове на лцие Алмазной

Фото: Telegram-канал главы города Бориса Елкина

Установка опор наружного освещения началась на улице Алмазной в Пскове. Ою тэом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Линия будет протянута вдоль дороги от улицы Чудской до улицы Шоссейной. Планируется установить на этом участке 28 стальных опор с 30 светодиодными светильниками.

Кроме того, специалисты займутся установкой щитков с необходимым оборудованием и облагоустроят прилегающую к фонарям территорию. Подрядчик обязуется закончить работы до 30 ноября.

«Напомню, что в этом году в Пскове также будет построена линия наружного освещения на улице Железнодорожной. Фонари появятся на участках от улицы Советской Армии до улицы Лени Голикова, от железнодорожного переезда до улицы Бродского, от улицы Полевой до Паровозного проезда»,— добавил глава города в сообщении.

На улице Железнодорожной появятся 27 железобетонных опор и 44 светодиодных светильника. Эти работы также должны быть завершены к концу текущего месяца.