Псковичи смогут посетить ледовое шоу «Отважная Герда»

Фото: БКЗ филармонии города Пскова

В Ледовом дворце Пскова 27 и 28 декабря будет показан ледовый спектакль «Отважная Герда», созданный по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Зрителей ждут удивительные номера фигурного катания, акробатических элементов, актерского мастерства и поражающие воображение декорации и костюмы. Ледовая сказка «Отважная Герда» окунет вас в атмосферу чуда, праздника и волшебства», — сообщается в анонсе.

Спектакли будут начинаться в 19:00. Билеты можно купить в кассе филармонии или на сайте.