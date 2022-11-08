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НовостиОбщество8 ноября 2022 9:45

Псковская область заняла первое место в СЗФО по производству мясной продукции

Источник:kp.ru
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По объему производства мясной продукции Псковская область возглавила рейтинг регионов СЗФО. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

По его словам, первое место Псковский регион делит с Ленинградской областью. Кроме того, по объему производства зерна Псковская область на втором месте после Калининградской области.

Также, стоит отметить, что по объему выращивания рапса псковичи занимают второе место, а по производству молока — четвертое.