Псковская область планирует экспортировать рапсовое масло

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Псковская область планирует осуществлять поставки рапсового масла за границу при отмене санкций. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

По его словам, в 2021 году цены на рапс были высокими, а вот в текущем году, напротив, упали в два раза. «Учитывая прошлогодний опыт, в этом году мы нарастили производство в два раза, а цена упала», — пояснил спикер.

В ближайшем будущем рапс будет идти на корм животным и на изготовление масла. Производством рапсового масла будут заводы в Пскове и Великих Луках.

«Если цена пойдет вверх, будем поставлять за рубеж, если санкции уйдут. Раньше излишки продукции у нас хорошо получалось отправлять за границу», — сообщил Романов.