Доходы псковского ФОМС оставляют около 10 миллиардов рублей

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Стало известно, сколько средств будет выделено на территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области в следующем году. Соответствующий проект бюджета ФОМС приняли к рассмотрению в Собрании депутатов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По прогнозам общий объем доходов и расходов ФОМС составит 9 миллиардов 827 миллионов и 722,4 тысячи рублей. Как и в прошлые годы, бюджет фонда бездефицитен и повышен по сравнению с прошлым годом. Известно, что рост доходов на этапе первого чтения законопроекта превышает 918 миллионов рублей.

«С одной стороны, бюджет любого уровня мог бы позавидовать таким характеристикам», — пояснил вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. По его словам, несмотря на то, что бюджет ФОМС является бездефицитным, у граждан все равно возникают вопросы по поводу доступности и качества медпомощи.

Игоря Дитрих утверждает, что некоторые медучреждения имеют кредиторскую задолженность. Иногда основной причиной является то, что оказываемый ими объём медпомощи больше, предусмотренного расчётами.Кроме того, есть ещё проблема, связанная с лечением жителей области за ее пределами.

«С каждым годом таких пациентов становится больше. С одной стороны, это хорошо – возрастает доступность федеральных центров и ведущих клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Лист ожидания стал достаточно коротким: если раньше пациентам приходилось ждать год и более, то сейчас в среднем 2-3 месяца. Но у каждой медали есть обратная сторона – лечение за пределами области оплачивается из территориального фонда по тарифам, которые значительно выше, чем установлены для наших лечебных учреждений», — объяснил Игорь Дитрих.

Вице-спикеру сообщил, что при обсуждении законопроекта на заседании комитета по труду и социальной политике, депутаты сформируют вопросы и учтут существующие проблемы. Помимо этого, будут отмечены и положительные моменты, а именно активный рост доходов ФОМС в 2023 году.

Отметим также, что основным источником дохода территориального ФОМС является федеральная субвенция, она рассчитывается из численности застрахованного населения региона на начало текущего года и базового подушевого норматива. На следующий год норматив определён в размере 15 823 рублей. В 2022 году эта цифра составляет 14173 рублей. Расходы на ОМС неработающего населения будут покрываться за счёт средств бюджета области. Эта сумма в составе субвенции будет равняться 3 миллиардам 45 миллионам 279 рублей.