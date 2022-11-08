Невельская прокуратура решила вопрос с переселением семьи из аварийного дома

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Прокуратура в городе Невеле помогла семье переселится из аварийного дома. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в областном надзорном ведомстве.

Дом, где проживает семья, уже давно признали аварийным и непригодным для проживания. Семья не единожды обращалась в соотвутсующие службы, однако аварийное здание так и не расселили.

Тогда к делу была подключена прокуратура района, которая направила направила в Невельский районный суд исковое заявление с требованием к администрации города. По заявлению необходимо было выделить семье из трёх человек благоустроенное жилье по договору соцнайма. Жилплощадь при этом должна была составлять не менее 25,4 квадратных метров.

Районный суд удовлетворил исковые требования прокуротуры в полном объеме. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда это решение признано законным и обоснованным.