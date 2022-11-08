Псковский губернатор поддержал введение военной подготовки в образовательных учреждениях

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Минобороны сообщило о необходимости введения военной подготовки в школах, колледжах, техникумах. Позицию военного ведомства поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, недавно прошла встреча с инициативной командой в Пскове. В её состав входят офицеры с боевым опытом.

Стало известно, что поступает много обращений по теме того, что люди призывного возраста желают получить дополнительную теоретическую и физическую подготовку. Псковские офицеры готовы помочь с организацией этой работы.

«Инициатива хорошая и востребованная. Тем более, что для молодёжи они предлагают отдельную патриотическую программу с упором на историю и начальную подготовку. Поддержал идею. В ближайшее время начнётся работа», — заключил губернатор.