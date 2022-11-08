Энергетики нашли скелет мужчины в Пыталовском районе

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[Ответ]

Максим Степанченко, сегодня в 17:52

Начало последнего абзаца как-то лучше поменять?

Сорудники электросетей 8 ноября нашли скелет мужчины в Пыталовском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Псковской области.

По словам ведомства, энергетики проводили плановый обход линий электропередач во время которого и обнаружили скелет. На данный момент органами следственного управления проводится доследственная проверка.

Согласно первичному осмотру, на останках мужчины найдены следы обгладывания хищных зверей.

«В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление личности и обстоятельств смерти мужчины», – заключили правоохранители.