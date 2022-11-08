Маринованными яйцами по-псковски накормили ведущих программы «Шесть чувств» в деревне Сорокино

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Ведущих программы «Шесть чувств» накормили маринованными яйцами по-псковски в деревне Сорокино. В эфир вышел выпуск программы с поездкой в Псковскую область.

В старинном Пскове готовят удивительные блюда: пряники, ароматные каши, печеные и маринованные яйца и другие угощения. Исследуют запахи Пскова и области ведущие - Дима Давыдов и Маша Лобжанидзе.

«Наши псковские каши отличаются тем, что они очень ароматные, сытные и запекаются в русской печи. Они пахнут домом», – рассказала повар Наталья Петрова.

Также в печи запекаются не только каши, но и яйца, которые выдерживаются 3 часа и на них появляется необычный окрас в виде крапинок. По словам ведущей, они пахнут сладким, сдобным куличом.

Ну и то, ради чего Маша Лобжанидзе оказалась именно здесь - маринованные, цветные яйца с необычным вкусом. Такие яйца повар Наталья назвала «Лето в банке», потому что аромат заставляет окунуться в атмосферу лета - яблоки, болгарский перец, укроп и другие ароматы.

«Такие яйца действительно приятно есть. Можно и гостей удивить. Они приходят, а на столе цветные яйца лежат», - делится ведущая.