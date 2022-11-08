В Пскове раскрыли резонансное преступление со стрельбой в автобусе

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову задержали молодого человека, который произвел выстрелы из пневматического пистолета по городскому автобусу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В областном центре 29 октября около 21 часа у дома по Крестовскому шоссе неизвестным лицом было повреждено несколько стекол в городском автобусе маршрута №4. Никто из граждан не пострадал. Причиненный ущерб устанавливается.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлена личность местного жителя, подозреваемого в совершении данного противоправного действия. Им стал 21-летний безработный пскович. Изъяты пневматический пистолет, баллончики к нему и банки с металлическими шариками.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до семи лет.