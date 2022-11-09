Капремонт Псковского технического лицея закончится до конца года

Фото: Telegram-канал главы города Бориса Елкина

На на финальном этапе находятся работы на объекте культурного наследия, здания Мариинской женской гимназии, с 1990 года ставшей Псковским техническим лицеем. Об этом рассказал в Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

Объект уже завершён на 85%, полностью работы закончат к концу года. Пока в помещении идет внутренняя отделка, установка сантехники, слаботочных сетей и освещения. На завершающем этапе находится ремонт фасада и восстановление благоустройства прилегающей территории. В ноябре в учреждение привезут оборудование для пищеблока, а также подъемники для маломобильных граждан. Кроме того, в лицее появится новая учебная мебель и лабораторные комплексы.

Также планирует оборудовать новые кабинеты физики и химии. Помимо этого, в образовательном учреждении появится небольшой спортивный зал, которого вообще не было раньше, и открытая спортивная площадка.

«Благодарю правительство Псковской области и федеральный центр за финансирование этого масштабного проекта и новое оборудование для одной из самых престижных школ города», — заключил глава города.