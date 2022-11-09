Пскович, открывший стрельбу по автобусу в Пскове, был вооружен страйкбольным пистолетом

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21 летний пскович, расстрелявший автобус вечером 29 октября в Пскове, был вооружен страйкбольным пистолетом. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказал руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

Во время пресс-конференции в Медиацентре ПАИ 9 ноября, приуроченной к Дню полиции, Алексей Овсянников поделился сведениями о деле, где неизвестный молодой человек у жилого дома по Крестовскому шоссе открыл стрельбу по стеклам городского автобуса, следующего по маршруту №4.

В тот день 21-летний безработный пскович, преследуя хулиганские цели, вооружился страйкбольным пистолетом и сделал несколько выстрелов в автобус. Никто из находящихся в автобусе не пострадал, однако у автобуса оказались повреждены стекла.

«Виновника задержали по горячим следам благодаря системе безопасный город», – отметил Алексей Овсянников и пояснил, что речь идет о камерах на зданиях города.

При поимке преступника, у него изъяли пневматический пистолет, который используют при игре в страйк бол, баллончики к нему и несколько банок с металлическими шариками-пулями.

Напомним, молодому человеку за содеянное грозит лишение свободы.