Подозреваемые в убийстве известного псковского бизнесмена пока не установлены

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В Псковской области продолжается работа по поиску подозреваемых в убийстве бизнесмена. Об этом сообщил руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 9 ноября, сообщает корреспондент «КП-Псков».

«Работа не останавливается ни на час, ни на минуту. Версии отрабатываются все. Как и заказное убийство», – пояснил спикер.

Напомним, 3 августа 2022 года под Псковом было совершено покушение на псковского предпринимателя. Мужчину ранили из огнестрельного оружия. От полученной травмы он скончался в медучреждении.