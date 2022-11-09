Серию изнасилований прошлых лет раскрыли в Пскове благодаря новой лаборатории

.

Благодаря новому экспертно-криминалистическому центру в Пскове, полиции удается раскрыть преступления прошлых лет. Одно из недавних – серя изнасилований, найти преступника которых не удавалось много лет. Об этом сообщил руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 9 ноября, сообщает корреспондент «КП-Псков».

«Она едва-едва справляется с нагрузкой. Никогда еще не было у нас во Пскове своей лаборатории ДНК. Возим в Новгород и в Санкт-Петербург. Результаты, конечно, потрясающие. Большое количество преступлений прошлых лет, особенно сексуального характера, теперь раскрываются на ура», – отметил Овсянников.

Ранее мы сообщали, что полиция продолжает поиск подозреваемых в убийстве известного псковского бизнесмена.