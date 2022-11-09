Великолучане оправили гуманитарную помощь мобилизованным

Фото Telegram-канал главы Великих Лук Николая Козловского

Жители Великих Лук собрали посылки для военнослужащих. Об этом в Telegram сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

Сегодня, 9 ноября, великолучане вновь отправили партию гуманитарной помощи для мобилизованных военнослужащих, проходящих в настоящее время военную подготовку. Волонтёры тщательно проверили качество продуктов питания, медикаментов и вещей, собранных жителями.

«Хочу поблагодарить великолучан – тех, кто откликается на призыв о помощи, кто приносит вещи, тратит свои средства для того, чтобы согреть и подарить тепло, скрасить быт и жизнь наших воинов на фронте. Отмечу, что качество продуктов питания, медикаментов и вещей проверяется волонтерами. Сегодня работа Центра добровольчества большей частью направлена на поддержание боевого духа наших бойцов», – сообщил глава.