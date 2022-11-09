Жители Пскова чаще стали жаловаться на нарушения в сфере интернет-торговли

Фото: Псковское агентство информации

Всего 3750 обращений псковичей поступило в Роспотребнадзор за 9 месяцев 2022 года. Из них только 814 касались санитарно-эпидемиологического нарушений, остальные касались нарушений в сфере защиты прав потребителей (около 78%). Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Растет число жалоб на нарушения при дистанционной торговле. Кроме того, на ценники, которые не соответствуют реальности. Также жалуются на навязывание дополнительных услуг при покупке товаров: сим-карты при покупке телефона, страховки - при покупке автомобиля», — сообщила руководитель.

Большинство жалоб жителей Пскова касаются услуг ЖКХ. Граждане обращаются в управление Роспотребнадзора из-за некачественных услуг и неправомерного начисления платы за них. Кроме того, есть обращения по поводу качество услуг связи, таких зафиксировано 99. В основном это касается мобильной связи, причиной часто становится неправомерное списание оператором средств.

«На медуслуги, гостиничные, туруслуги тоже жалуются. Например, на невозможность вернуть средства за несостоявшийся тур, на то, что информация от оператора не соответствуют действительности»,— добавила Елена Припутенко.