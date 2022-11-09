На псковской набережной ведутся работы по укреплению склона

Фото Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

На спуске к реке Великой с улицы Георгиевской и у детской площадки ведутся работы по укреплению склона набережной. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Работы выполняются по дополнительному контракту на ремонт отдельных участков набережных рек Великой и Псковы. Планируется заменить водосточные трубы и устройство дренажа. «Таким образом, попытаемся избавиться от лужи, которая образуется у памятника солдатам Первой мировой войны», — пояснил глава.

Кроме того, необходимо будет привести в порядок спуск к реке с улицы Профсоюзной и провести ремонт лестницы в Финском парке, которая находится на спуске с улицы Некрасова. Эти работы должны быть завершены к 30 ноября.