Псковичам рассказали, что делать, если цены товара на полке не соответствует цене на кассе

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Какие действия должен предпринять покупатель, если цена товара увеличивается по дороге от прилавка к кассе, рассказала псковичам руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Продавцы обязаны продать товар по цене, которая обозначена на ценнике», — подчеркнула Елена Припутенко. По словам руководителя, если кассир отказывается пробивать товар по ценнику, то необходимо обратиться к администратору магазина. Кроме того, стоит написать в книгу жалоб и предложений. Такая жалоба обязательно должна быть рассмотрена.

Помимо этого, Елена Припутенко порекомендовала гражданам сфотографировать ценник и чек с разными ценами и обратиться в Роспотребнадзор. «В этом случае магазин получит предостережение», — пояснила руководитель Роспотребнадзора.