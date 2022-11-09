Псковский губернатор проконтролировал строительство школы на улице Юбилейной

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Совместно с главой города Пскова Борисом Елкиным губернатор осмотрел как продвигается строительство новой школы на улице Юбилейной. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своём Telegram-канале.

Образовательное учреждение возводится по национальному проекту «Образование». Строительные работы уже находятся на финальном этапе. «Осмотрели медицинский кабинет, пищеблок и столовую, спортивный и актовый залы, кабинеты химии, физики и другие пространства», — прокомментировал губернатор.

Отмечается, что в школе будет предусмотрена среда для детей с ОВЗ. А на входе будет действовать система контроля через турникет с помощью магнитных пропусков. На данном этапе в учреждение поставляется оборудование и мебель, их установку планируют закончить до конца года. Территория вокруг школы уже благоустроена.

«Запуск здания в эксплуатацию будет поэтапным: как только образовательное учреждение пройдет лицензирование, сюда переедут начальные классы. Полностью школа заработает с 1 сентября 2023 года», —заключил губернатор.